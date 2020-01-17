港股直擊 即巿股評

噚日基本上全日都無乜動作，Chok上Chok落都唔係問題，有得Chok先有著落，但問題在於一個朝早就已經Chok完，至下晝食完個飯返到公司之後，就好似細路仔落完公園放咗幾粒鐘電返去屋企，二話不說就趴喺張梳化上瞓著一樣無電，不過，拆5分鐘圖睇嘅話就會見到條SlowSTC(14,3)係有開過工架。去到臨收市前幾分鐘恒指先瞓醒，直落U盤再Chok返上去，先可以將全日升幅拉到升過百點。

到今日恒指開市升105點，報28988點，留意返呢個開市價暫時(9點52分)計已經係全日嘅高位，跟手恒指好快又回返落嚟，更一曾倒跌，怪不得連戰友Jack都話個市好似林峯咁，一樣咁Chok喎。

日線圖上恒指都同早幾日嘅情況差唔多，都係貼近嗰條「中期上升通道」頂部，SlowSTC(14,3)同14RSI仍然靠近超買水平，惟保歷加通道口雖然無再拓闊，但正條通道繼續保持上行形態，10天線(28621點)仍然為短期支持位。

望埋恒指牛熊證街貨圖，熊證有一層新增街貨層，就係29000至29099點，呢度有相當於80張期指，而第二同第三層，即29100至29199點，同29200至29299點仍然都係最多街貨，分別有相當於870同968張期指。

至於牛證方面，最貼價層仍然係28500至28599點，呢度有相當於594張期指。而重貨區就係喺28400至28499點，有相當於715張期指。

照咁睇，其實近期資金都傾向以近牛/近熊做部署，估計啲錢見到呢期個市咁吽，Chok都只係講緊一個朝早嘅事，日線圖形態上根本無乜變過，只係喺29000點樓下爭扎求存，博就只係博一鋪唔知個市受到啲咩刺激，一係爆上咗去29000點企穩，一係就跣腳碌落10天線樓下。

爆邊邊？坦白講九成九都係向住重/多街貨嗰邊嚟打架啦，始終爆邊一邊都好，都需要一堆重磅股去幫手，呢啲都係成本嚟架。同身在美國嘅舅父傾完今年買唔買年花之後，望望個市無啦啦彈咗200點有多，截至10點15分止最高見29101點，換言之啱啱講嘅新熊證街貨層29000至29099點街貨全數死亡。

恒指牛(59536)，收回價28560點，同現價有逾300點差距，亦喺10天線以下，同一收回價牛證之中，呢隻槓桿最高，小心嘅係依家見到有17.06%，等5分鐘圖出現超賣時先落場啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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