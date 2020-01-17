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【異動A股】心脈醫療漲7% 下周解禁 昊海生科飆11%

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多隻科創板股份跑出，心脈醫療(688016.SH)曾升6.8%，見170元(人民幣．下同)，創逾五個月高，現升4.31%，成交額7615萬元。

母企微創醫療科學(00853)今最新微跌0.8%。

科創板下周迎來首批解禁潮，當中心脈醫療1月22日解禁74.65萬股，佔總股本1.04%。

另外，昊海生科(688366.SH)曾升11.4%，見106.6元創兩個半月高，現升7.05%，成交額1.02億元。H股昊海生物科技(06826)最新升0.6%。

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