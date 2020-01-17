即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開後，早市先升後回，午後牛皮，全日波幅278點。恒指收報28883點，升109點或0.38%，成交金額 1015.02億元。國指收報11328點，升32.91點或0.29%；上證收報. 3074.08點，跌15.96點或0.52%。港股走勢優於A股。

恆指以陽燭「陀螺」收市，未有明顯方向。MACD快慢線正差距收窄，走勢轉弱，並與指數背馳。全日上升股份 830隻，上升835隻，整體市況未如指數般強。

山水水泥(00691)發盈喜，預料截至2019年12月31日止年度未經審核的權益股東應佔利潤將同比大幅增加，原因為集團主要產品水泥之銷量及售價上漲所致。

京投交通科技(01522)發盈喜，預料截至2019年12月底止年度溢利將同比增長不低於100%，原因為：(1)集團於2019年3月完成對蘇州華啟智能科技的收購，其業績已並入集團業績內；及(2)集團民用通信業務的持續發展。

歐洲央行會議記錄顯示，委員在上月12日的政策會議上對經濟形勢有更樂觀看法，但仍認為存在大量風險，有理由實施超寛鬆政策。

美國總統特朗普表示，中美達成的首階段貿易協議，是歷來最重大的貿易協議之一，對中美兩國長期關係亦有好處。摩根士丹利上季普通股股東應佔盈利20.9億美元，按年急升53.7%。每股盈利增至1.3美元，遠高於市場預期的80美仙。消息利好美股表現，三大指;數向好。

今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能上破29000水平，指數或調頭回軟。另，中國將於10時公布去年GDP、城填固定資產投資、失業率及零銷售等數字，料會為市況添變數，當心市況會異常波動。

個股

中國生物製藥(01177)的主要業務為從事研發、生產和銷售一系列中藥現代製劑和西藥藥品。

集團附屬江蘇正大豐海製藥開發的腦神經保護劑「依達拉奉氯化鈉注射液」（商品名 稱：依必坦），已獲中國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。該產品為國內唯一獲 批的100ml注射液規格，以化藥新3類註冊獲批，被視同通過（且為獨家劑型獲通過）仿製藥質量和 療效一致性評價。 依達拉奉是臨床有效的腦神經保護劑，能減輕腦細胞受損，保護組織功能，主要用於改善急性腦 梗塞所致的神經症狀、日常生活活動能力和功能障礙，為神經內科、神經外科、急診等科室使 用。依達拉奉被《中國急性缺血性腦卒中診治指南》、《中國腦出血診治指南》等多個權威指南推 薦，可有效改善急性腦梗死、腦出血等患者的神經功能損傷。料消息對集團業務有正面影響。

集團近日走勢改善，並在金融科技系統出現信號。股份上日收報11.34元，現價市盈率13.613倍，周息率 0.705%。

獨立股評人 岑智勇