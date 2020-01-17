即巿股評 港股直擊

今日分析股份是中信國際電訊(01883)，於去年9月4日晚上發布的2019中期報告顯示，截至去年6月底股東應佔溢利約4.12億元，較2018年同期溢利約5.11億元，增長4.58%，為2015至2019年之上半年溢利增長率第二低。但可留意這五年增長率介乎3.24%至10.89%，反映屬低增長股份。至於金額則是期內最高，反映始於2018年的中美貿易戰，或現時的中國經濟下行狀況，對集團未見構成很大程度的負面影響。截至去年6月底資產淨值約90.59億元，而截至去年12月底已發行股數約36.59億股，計出每股淨值為2.4758港元。

市賬率及市盈率分析

相對今年1月13日收報2.84元，市賬率為1.15倍，高於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏高水平。然而，參考於2014至2018年之每年市賬率介乎0.81至2.13倍，平均值為1.26倍，高於現時的1.15倍，反映實則現價偏低。平均值相對每股淨值為2.4758元，得出每股合理值為3.11元，較2.84元之潛在升幅為9.51%。而截至去年6月底之倒數12個月的股東應佔溢利約9.73億元，相對現時已發行股數，每股盈利為0.2660港元，對比2.84元之市盈率為10.68倍。

股息率超過六厘吸引

參考上述五個財年之每年市盈率介乎7.45至18.57倍，平均值為11.36倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為3.02元，較2.84元之潛在升幅為6.34%。另可留意集團於2014至2018年每股股息均見增加，從0.1130至0.1800元，累增近六成；，而2018下半個財政年度每股股息為0.1400元，配合2019上半個財年每股股息為0.0500，合計每股股息為0.1900元，相對現價2.84元，計出股息率為6.69%。參考上述五個財年之每年股息率平均值為5.57%，相對上述每股股息，計出每股合理值為3.41元，較2.84元之潛在升幅為20.07%。

三重估值之綜合分析

綜合上述三種分析，每股合理值為3.02至3.41元，平均值為3.18元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅接近12%，連同股息率超過6厘，預期一年回報率接近19%。集團於2019年中期報告列出對下半年業務前景及展望，管理層表示展望未來，集團將繼續推進科技創新和加大研發投入，在以5G為推動力的萬物互聯時代，實現現從電訊運營商向智慧城市運營商轉變，從聚焦企業ICT服務向聚焦政府和企業ICT服務轉變。

以移動業務為主航道

集團亦以移動業務為主航道，推動國際電信業務向全面互聯網化轉型，以大數據，人工智能為研發方向，提升集團互聯網化運作水平；深化「項目產品化」戰略，把集團在人工智能、大數據、AR/VR的成功應用升級為面向客戶的產品，為政府和企業用戶賦能、為客戶創新價值。從以上描述，反映集團表現務實，不過相對筆者上述市盈率為10.64倍，認為集團2020財年每股盈利增長率才可望突破10.64%。雖然如此，考慮到股價現處近2018年低位，認為今年股價仍有上升空間。

自去年7月18日高見3.50元，為2019下半年高位，之後股價便見反覆向下，至12月12日低見2.74元，高位回落接近22%，與2018年12月低位2.60元接近，足見股價自去年12月開始處於低水平。而現價2.84元較2.60元僅差8.45%，少於一成可見現價進場風險不大，連同上述以基本面而言股價得出股價偏低的結論，認為適合進場作中長線投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於2.55元或以下買入；保守者則可於2.25元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為3.20至3.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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