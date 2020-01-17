港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大數指再創新高，港股今早再挑戰兩萬九阻力。

道指收市報29297，升267點或0.92%；標指收報3316，上漲0.84%；納指收市報9357，升1.06%。

谷歌母公司Alphabet攀升0.76%，市值突破1萬億美元，為繼蘋果、亞馬遜和微軟後，市值萬億級美元的美國上市公司。大摩績佳，股價飆6.61%。

中美已簽首階段貿協，中國商務部前副部長魏建國相信，兩國很快達成第二階段協議，並取得更大成果，包括取消所有懲罰性關稅。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少1萬，至20.4萬，低於預期的21.8萬。上月零售銷售按月增0.3%，符預期。上月出口物價按月降0.2%，預期升0.2%。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市全線向上，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.03元，較本港昨收市高0.13元；騰訊(00700)ADR收報400.62元，高0.62元；國壽(02628)ADR收報22.21元，高0.06元；中海油(00883)ADR收報13.57元，高0.13元；中石油(00857)ADR收報3.98元，高0.04元；中石化(00386)ADR收報4.7元，高0.01元；中移動(00941)ADR收報66.42元，高0.42元；聯通(00762)ADR收報7.25元，高0.07元；中電信(00728)ADR收報3.21元，無升跌。

ADR港股比例指數報28966，較港高82點。夜市期指收報28982點，升87點，較昨日恒指收市高水99點。恒指昨收報28883點，升109點或0.38%。

內地今日公布多個經濟數據，包括2019年國內生產總值(GDP)，路透綜合機構預測全年增長6.1%；彭博綜合預測全年增長6.2%。國務院副總理劉鶴早前稱，中國2019年GDP增速預計超過6%，1月數據預示經濟前景好於預期。

另外，A股今日期指結算。

焦點股份

維他奶國際(00345)：昨遭沽空機構Valiant Varriors狙擊，收市後發通告強烈否認該報告的指控，相關指控並不準確及具誤導性。Valiant Varriors報告形容維他奶的中國增長題材為「國王的新衣」，僅予10元目標價。

國泰航空(00293)：去年全年載客量按年微跌0.7%，而運力則增加5.1%。

中滙集團(00382)：截至11月底止3個月收入2.11億元人民幣，按年增長19.39%。

六福集團(00590)：截至去年12月底止第三財季，整體同店銷售按年下跌25%，因金價高企、中美貿易戰及香港社會事件持續影響市場氣氛，而第二財季為減少37%。

昂納科技集團(00877)：盈警，料截至去年底止全年溢利按年減少超過50%。2018年度同期股東應佔溢利2.62億元。

新股：3股掛牌，暗盤全部潛水。佳辰控股(01937)耀才暗盤跌27.36%；驢跡科技(01745)跌15.09%；華和控股(09938)跌1%。

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