即巿股評 港股直擊

前天大市回調最深跌近200點過外，惟當日收市跌幅已大幅收窄，今日大價股回吐就明顯輕微，收市競價時段U盤給嘜高全日收升109點，傳統智慧反映這情況大市多屬整固格局，資金還未離開市場，若外圍沒有大事情發生，可能早前的強勢股最快下周鞏固後再度發力。

騰訊可再度領軍

其中早前強勢騰訊(00700)曾突破400元後出現回吐，而旗下小程序近日公布於去年發展數據，再度引起大行表態看好，騰訊對小程序一直充滿信心，曾預言該小程序是騰訊日後其中一項重要收入源，既然小程序用戶日增又多大行看好，盤路所見股價回吐屬收貨整固後再上格局，投資者亦可考慮跟大行逢低吸納。另外中國海外(00688)、華潤置地(01109)等內房今天受副總理劉鶴表示中國1月數據顯示經濟展望好預期下受追捧，市場資金仍然充裕。

資金充裕回調後有力再上

於憧憬內地數據好的同時春節假期將至，可能散戶入市意欲開始減低，往往就最容易讓大戶上下其手，幾日來大市仍先跌後回穩或先跌後回升，此種現象往往屬整固居多，後市很大程度再度照升。以今天汽車股下跌，但汽車零售商股就上升，除可解釋汽車股受政府補貼減少、預期邊際利潤降低導致盈利影響股價，而整體汽車零售數量就可預期一年會提升，所以汽車零售商股股價就可以走高，或許這較為牽強吧？最大可能性是大戶等獲利盤消化出完才再開車，當然下周未就踏入春節長假期，入市氣氛預期較淡，可能所指的是散戶而非大戶，大市在低成交下對大戶來講更易操控上落，估計要於春節前大升暫未看到誘因，但同樣要大跌就暫似機會不大，而港股走勢看似強勢未止的情況下，倉位或許未宜盡減，避免春節回來隨時要從大戶手𥚃追貨。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。