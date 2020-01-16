重要通告 港股直擊

承達集團(01568)公布，以總現金代價1.85億元人民幣，收購位於北京順義區的物業。

該物業為位於北京順義汽車生產基地順西南路西側的艾迪理想中心6號樓，為商業樓宇，共有12層，總建築面積約1.14萬平方米。承達將以內部資源償付代價。

承達指出，收購事項可令集團能夠集中其於中國的日常管理、研發、營銷及員工培訓，從而節省成本、提升效率及競爭力以及提高員工士氣。其亦將為向公眾展覽集團的品牌及科技提供場地。此外，將加快集團於中國市場的發展，符合集團發展策略。