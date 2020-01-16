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今日 18:44 港股直擊 即巿股評

【帶眼識股】信百事眼光 吸五谷磨房

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明天A股期指結算，等過年味道濃。指數點穴，有利過年前繼續炒股派對。

估值想像空間較大的股份秤先，生物科技、科網、物管和教育已不用多談，其實個別內需的想像空間亦不少。

品牌效應下的海底撈系已是最佳例子。主打健康食品的五谷磨房(01837)今日起動，值得跟進。

健康飲食文化隨中產化興起，本質已具長線題材，加上去年中獲美國百事公司(PepsiCo. Inc)斥逾10億入股成第二大股東，為百事公司首次於中國作出策略投資。

有題材但股價唔跟非新鮮事，五谷磨房借百事公入股炒上2.45元後即回，上周更低見1.3元近一年低位，終於在上周五(10日)和今日見較有力反彈。

股價今日挑戰50天和100天線滙聚(約1.51元)水平即縮，市場有戒心亦正常。

不過由估值看，EJFQ FA+顯示，預測巿盈率僅3.3倍；距離平均目標價有逾四成半升幅；今明兩年的每股盈利預測去年12月中獲大幅上調，最新料2019年度核心盈利增長3.8倍。

雖然只有3個分析員評級，數據要打折，不過低估值高增長相當吸引，可沿20天線(1.43元)水平吸。集團中期純利增長56.7%，值博出盈喜，半成止蝕，起動目標可睇2元。

陳鎮強
信報高級分析員
[email protected]

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