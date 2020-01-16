港股直擊 中國財經 即巿股評

港股兩連跌後反彈，恒指高開32點，甫開曾倒跌64點，見28709，及後掉頭回升 214點，見28987全日高，但受制兩萬九關復回軟，尾市靠穩，U盤獲嘜高，最終收報28883點，升109點或0.38%

北水淨流入13.3億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續追買科技股，中芯(00981)有4.02億元淨入；小米(01810)有3.39億元淨入；美團(03690)有2.59億元淨入；金山軟件(03888)有99萬元淨入；中興(00763)有9054萬元淨入；舜宇(02382)有9075萬元淨入。相反，騰訊(00700)有1.64億元淨走；瑞聲科技(02018)有2.87億元淨走。

北水續吸內銀沽內險，建行(00939)有2.44億元淨入；中行(03988)有2.43億元淨入。相反，平保(02318)有2.28億元淨走。

其他藍籌方面，中移動(00941)有2.28億元淨入。相反，中生製藥(01177)有5656萬元淨走；神華(01088)有5790萬元淨走。

藥明生物(02269)有1239萬元淨走。

融創(01918)有1505萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、建行、騰訊、小米、瑞聲、平保、融創、中行、中移動及金山軟件。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、美團、融創、中興、中生製藥、神華、小米、舜宇及藥明生物。