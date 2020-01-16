港股直擊 即巿股評

國務院副總理劉鶴指內地1月數據有望好過預期，加上廣義貨幣(M2)增長比市場估計勁，港股連跌兩日後反彈，收市升過百點，連續五日成交過千億元。

恒指高開32點，報28806，開市後一度轉跌64點，低見28709，但劉鶴稱內地數據有望好過預期，大市掉頭回升，最多升214點，高見28987，但受制兩萬九關，加上A股受壓，港股再度升勢不保。不過尾市又再扭轉跌勢，U盤進一步踢高，最終恒指收造28883點，升109點或0.38%，國指收造11328，升32點或0.29%，大市成交額1015.02億元，是連續第五日成交過千億。

個股上升及下跌比例各佔一半。

即月期指升143點或0.5%，報28895，高水12點，成交14.41萬張。

劉鶴表示，中國2019年GDP增速預計超過6%，1月數據預示經濟前景好於預期。另外，截至12月底，中國廣義貨幣(M2)餘額198.65萬億元人民幣，按年增長8.7%，高於市場預期，增速分別比上月末和上年同期高0.5個和0.6個百分點。

藍籌股大致造好，友邦(01299)漲0.8%，為升市功臣，向恒指貢獻23點升幅；騰訊(00700)微升0.3%；滙控(00005)走高0.2%；中海油(00883)反彈1.7%；但瑞聲(02018)跌1.9%，跑輸一眾恒指成分股。

焦點板塊

內房股：內地上月樓價升6.6%，升幅為2018年7月以來最小，但連升51個月，內房股普遍向好。龍頭中海外(00688)升2.9%；潤地(01109)擬分拆物管上市，收漲3.1%；融創(01918)揚3.2%；碧桂園(02007)升1.3%；二線的中海宏洋(00081)獲高盛欽點小型內房首選股，全日炒高7.7%；世茂(00813)飆5.8%；時代(01233)急揚5.9%；旭輝(00884)漲5.5%；奧園(03883)揚5.5%；當代(01107)漲4.2%；金茂(00817)飆5.1%；金地商置(00535)更大升17.1%。

醫藥股：美國納斯達克生物技術指數(NBI INDEX)兩日揚2.2%，多隻本港生物科技股獲炒起，獲淡馬鍚增持的信達生物(01801)，盤中創上市新高，收市升3.2%；同樣創上市新高還有康龍化成(03759)，收市飆8%；對手藥明生物(02269)購拜耳德國製藥工廠，收市揚5.6%；金斯瑞(01548)抽升8.2%；歌禮(01672)飆6.1%；中國抗體(03681)彈升5.6%；中生製藥(01177)揚4.8%，為升幅最大藍籌；石藥(01093)也升2.3%。

二線科技股：續受追捧。騰訊持股的中國有贊(08083)，收市飆15.7%；半新股心動公司(02400)抽升19.7%；早前發盈喜的有才天下獵聘(06100)急升5.2%；微盟(02013)飆6.7%；IGG(00799)漲1.2%；映客(03700)升14.2%。

新股：今日有達7隻新股掛牌，新石文化(01740)收報0.7元，高招股價四成；上海建橋教育(01525)高招股價12.6%；滙景控股(09968)也高招股價1%；但雋思集團(01412)潛水，比招股價低6.8%；三和精化(00301)、艾德韋宣(09919)及曠世控股(01925)也潛水，分別比招股價低20.8%、22.3%及25%。

焦點股份

維他奶(00345)：被沽空機構狙擊，僅予10元目標價，但股價全日升5.6%，成交有4.9億元。維他奶發通告，強烈否認指控，並認為指控存不準確及具誤導性。

新焦點(00360)：收市大升44%。主要股東CDH Fast One Limited與滙天投資控股訂立諒解備忘錄，擬出售CDH Fast Two Limited全部股權。

德昌電機(00179)；首三季營業額跌4% 但瑞信稱反映第三財季收入年增2%，德昌全日飆6.2%。

莎莎(00178)：全日升4.6%。截至去年12月底止首三季營業額23.38億美元，較去年同期24.36億美元下跌4%；但表示12月本港銷售見輕微好轉。

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