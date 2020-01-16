重要通告 港股直擊

國泰航空(00293)公布，去年12月國泰航空與國泰港龍航空合共載客299.48萬人次，按年跌3.6%。乘客運載率上升1.2個百分點至85%，以可用座位千米數計算的運力則下跌1.3%。去年全年載客量按年微跌0.7%，而運力則增加5.1%。

上月運載的貨物及郵件合共17.76萬公噸，按年減少2.9%，運載率下跌1.3個百分點至66.4%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力下跌3.8%，而貨物及郵件收入噸千米數的跌幅為5.7%。去年全年載貨量按年減少6.1%，運力亦減少0.3%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.7%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，上月的入境旅遊需求仍然低迷，與2018年同期相比訪港客運量下跌46%，與去年11月的按年跌幅不變；至於出境旅遊，客運量按年下跌4%，較過去數月的按年跌幅略有改善，但仍遠遜假期旺季的預期水平。

他續稱，對國泰集團以至香港而言，2019是非常困難的一年。全年運載率雖較2018年減少1.8個百分點，但仍能保持 82%以上。市場競爭異常激烈，尤以旅遊淡季時期為甚，加上該公司愈加倚重過境客運，使收益率續嚴重受壓。

展望未來，農曆新年的訂位情況因過境客量增加而頗為理想，惟農曆新年後的訂位狀況顯著落後，尤以訪港客運為甚。