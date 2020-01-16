今日有達7隻新股掛牌，有四隻低收。
電視劇投資和發行代理新石文化(01740)收報0.7元，較招股價0.5元，高四成，成交額4.9億元。不計手續費，一手5000股，賺1000元。
內地民辦教育機構上海建橋教育(01525)收報6.81元，較招股價6.05元，升12.6%，成交額2.47億元。不計手續費，一手500股，賺380元。
中國綜合住宅及商用物業開發商滙景控股(09968)收報1.95元，較招股價1.93元，高1%，成交額9120萬元。不計手續費，一手2000股，賺40元。
紙製品製造和印刷服務供應商雋思集團(01412)收報1.1元，較招股價1.18元，低6.8%，成交額2920萬元。不計手續費，一手2000股，蝕160元。
精細化工產品製造商三和精化(00301)收報1.03元，較招股價1.3元，跌20.8%，成交額5960萬元。不計手續費，一手2000股，蝕540元。
整合營銷解決方案提供商艾德韋宣(09919)收報1.57元，較招股價2.02元，跌22.3%，成交額2.96億元。不計手續費，一手2000股，蝕900元。
家居裝飾品原設計生產商及供應商曠世控股(01925)收報0.96元，較招股價1.28元，跌兩成半，成交額4180萬元。不計手續費，一手2000股，蝕640元。
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