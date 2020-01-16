港股直擊 即巿股評

中美首階段協議終於簽好，睇內容呢完全係美國佔上風，雖然中國未至於喪權辱國，但都係一個矮仔咁款，未來兩年承諾向美國買2000億美元貨品，換嚟係斗零關稅都冇得減，仲要講到明喺第二階段協議落實之前，美對華關稅係唔會進一步降低或取消，即係中國喺首階段協議，只係得個桔。仲要侵侵之前已警告過，中國一旦唔遵守協議，美國會隨時出招，潛台詞係你一唔聽話，我就向你發炮，最方便直接梗係繼續用關稅制衡你中國啦!

幾時都話好消息出貨無錯，更何況呢個好消息對中國嚟講唔算好，而且消息已炒咗個幾月，市場情緒再樂觀，都將消息撤底消化。恒指今朝走勢反覆，高開32點後，一度倒跌64點，見過半日低位28709點。不過劉鶴話內地數據有望好過預期，大市掉頭回升，最多升214點，見半日高位28987，可惜始終受制二萬九關，加上A股跌幅擴大，港股又再腳軟，最終恒指半日報收28752點，跌21點；國指則跌13點，半日報收11281點。

重磅藍籌股個別發展，內銀股受壓，拖累指數下跌；不過本地銀行股大笨象(00005)跟恒生(00011)卻上升，分別升0.3%及1.2%。油價有反彈，中海油(00883)半日亦彈1.1%。騰訊(00700)半日跌0.3%，話咗400元係呢一轉目標，早有買貨都係時候食糊套現過肥年。不過其他科技股個別發展，幾件大隻佬有啲腳軟，阿里(09988)、美團(03690)同小米(01810)分別跌0.5%及1%以上。但二線科技股則有追捧，騰訊持股嘅中國有贊(08083)半日升近兩成，半新股心動公司(02400)半日亦抽高超過一成。

內地上月樓價升6.6%，已連升51個月，內房股繼續追捧。之前唔少大行都出報告唱好內房股，調高評級及目標價，睇嚟今年首季大孖沙都幾睇好呢個板塊，內房股將以大漲小回姿態繼續向前推進，跑贏大市並持續創新高。

雖然首階段貿易協議未有提及大幅調低外地進口往中國汽車關稅，但汽車股普遍下跌，廣汽(02238)表示入股內地電動車生產商蔚來處探討及早期階段，半日挫3.6%，其實新能源汽車係未來汽車製造業發展方向，唔明廣汽踏出呢一步，市場會畀啲咁嘅反應。

隨住農曆新年步近，唔少缸邊友會陸續收爐，預期嚟緊市況將轉趨淡靜，指數或於28500至29000水平之間整固，暫時睇唔到再有催化劑推動大市再向上突破，而喺月底期指結算前，估計大市將會守住10日線28565及20日線28305，呢段時間一動不如一靜，好好檢視手上投資組合，唔應該太進取，短線宜減不宜加。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)