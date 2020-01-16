港股直擊 即巿股評

國務院副總理劉鶴指內地1月數據有望好過預期，但市場消化中美簽署首階段貿協消息，令中港股市今早反覆向下，半日曾升逾兩百點後轉跌收市。

恒指高開32點，報28806，開市後一度轉跌64點，低見28709，但劉鶴稱內地數據有望好過預期，大市掉頭回升，最多升214點，高見28987，但受制兩萬九關，加上A股跌幅擴大，港股又再度升勢不保，最終恒指半日收造28752點，跌21點或0.07%，國指半日收造11281，跌13點或0.12%，大市成交額590.96億元。

劉鶴表示，中國2019年GDP增速預計超過6%，1月數據預示經濟前景好於預期。

A股今早高開低走，上證半日跌0.28%；深成指則下滑0.01%。

藍籌股個別發展。友邦(01299)及中移動(00941)各跌0.1%；港交所(00388)跌0.9%；瑞聲(02018)為包尾藍籌，中午挫3.3%；但滙控(00005)升0.3%；恒生(00011)升1.2%；中海油(00883)反彈1.1%。

焦點板塊

科技股：重磅科技股受壓，騰訊(00700)跌0.3%；小米(01810)、美團(03690)和阿里(09988)，中午分別跌1.3%、1.9%和0.5%；但二線卻受追捧，騰訊持股的中國有贊(08083)，中午飆19.6%；半新股心動公司(02400)抽升11%；早前發盈喜的有才天下獵聘(06100)急升12.5%；微盟(02013)飆5.4%；IGG(00799)揚3.2%。

內房股：內地上月樓價升6.6%，升幅為2018年7月以來最小，但連升51個月，內房股普遍向好。龍頭中海外(00688)升1.5%；潤地(01109)擬分拆物管上市，中午漲2.3%，跑贏一眾藍籌；融創(01918)升2.5%；碧桂園(02007)升0.8%；二線的中海宏洋(00081)獲欽點小型內房首選股，中午炒高6.8%；世茂(00813)飆5.6%；時代(01233)揚5.2%；旭輝(00884)漲5%；奧園(03883)升3.9%；當代(01107)漲4.2%；金茂(00817)升3.8%；保利(00119)升3.1%。

汽車股：廣汽(02238)稱入股內地電動車生產商蔚來處探討及早期階段，半日挫3.6%；吉利(00175)則跌1.5%；華晨(01114)跌1.8%；北汽(01958)跌0.2%；比亞迪(01211)跌1%；東風(00489)跌0.9%。

焦點股份

新焦點(00360)：中午大升47%。主要股東CDH Fast One Limited與滙天投資控股訂立諒解備忘錄，擬出售CDH Fast Two Limited全部股權。

德昌電機(00179)；首三季營業額跌4% 但德昌仍飆7.4%，成交有6240萬元。

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