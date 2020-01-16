港股直擊 即巿股評

噚日下晝走咗去中環搵謝醫生覆診，個口都未擘大，謝醫生問我：

「你做咩架？我唔記得咗添」

(為左簡化唔好煩)我答：「我做記者架」

「咁係咪要成日做直播架？」

「唔使，我係文字組」

「哦，咁即係寫港聞個啲呀？」

「都唔使，我係財經組」

「日對住啲數字，好悶呀」

「你夠成日對住啲牙啦，唔悶咩？」

「數字悶好多」

唔知以為睇緊「寶豬姑娘」？其實只係想講，咁耐以嚟當人哋聽到「財經」同「傳媒」呢四個字有關嘅時候，大部份情況只有兩個反應：1)數字好悶/我最怕數字；2)咁你咪成日都有好多貼士囉？前者無嘢好講，我都好怕讀歷史，年年都唔會格；後者...以前可能係嘅(講緊我應該仲係背緊乘數表嘅年代)，但依家應該都無呢支歌仔唱。

無得靠人就唯有靠自己，噚日朝早見恒指企喺牛熊證街貨中間位，於是就無做們何動作。噚晚中美簽署首階段貿易協議，市場普遍都係睇好之後經濟有好轉，雖然恒指今朝只係升33點開市，報28806點，但到依家10點21分，恒指升幅擴大至207點，做緊28980點。如噚日所料，大市真係唔會跌得去邊，始終都係想破29000點。

雖然今日恒指做得靚，但睇返恒指牛熊證街貨圖，牛熊兩邊街貨確實絲毫無損。牛證最貼價街貨層為28500至28599點，有相當於468張期指，熊證最貼價街貨層則為29100至29199點，有相當於641張期指，而呢一層亦都係熊證街貨中最多新增嘅一層。

至於重貨區方面，牛證重貨區位於第二層嘅28400至28499點，呢度有相當於821張期指；熊證重貨區就喺第三層，即29300至29399點，呢度有相當於748張期指。

依家10點25分，恒指升幅仍然keep住有近200點水平，且現價28975點較近熊證街貨區，按照過去經驗，即使技術分析如SlowSTC(14,3)同14RSI都有超買之嫌的話，但大市方向都會以上行殺熊證街貨為先；再者，畫返條「中期上升通道」就見到呢兩日恒指縮返少少入條通道裡面，如果想出手開貼價牛博殺近熊的話，動作真係要夠快，否則不如等等大市試下條10天線(28585點)夠唔夠彈力先，始終見29000點阻力都唔細，一個唔該再上又上唔到嘅話，下望第一站就係條10天線啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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