港股直擊 即巿股評

沽空機構Valiant Varriors發表報告，狙擊維他奶國際(00345)，形容集團的中國增長題材為「國王的新衣」，僅予10元目標價，較前收市價27.7元有63.9%潛在跌幅。

該機構指出，維他奶聲稱近年在內地搶佔大量市場份額，受投資者矚目，股價由2009年3.5元飆升至2019年的46.5元，市值增長13倍。

不過該機構認為當中「水份很大」，集團管理層隱瞞諸多事實，為了體現高毛利率，嚴重誇大內地和澳洲的利潤和資本開支，同時低報成本上浮的影響。

Valiant Varriors表示，有充分理由相信維他奶財報中的資本支出遠低於實際支出，財報和集團提交給中國工商總局的資料差額巨大，充分證明維他奶的現金流狀況不佳，財務欺詐是唯一可用來騙取大眾虛高利潤的方法。

該機構又指，由於原料成本上升，維他奶主要的競爭對手統一(00220)和康師傅(00322)的利潤率都有所下降。該機構與業內專家核實，包裝成本和勞動力成本確實大幅上升，但對維他奶令人難以置信地幾乎沒有影響，毛利率反而更升至50%以上，遠高於行業平均的35%。

另外，該機構質疑維他奶的庫存周轉天數由15天升至60天；雖然在內地南方有很強銷售網路，但在北方發展平平；推出新產品方面也舉步維艱，一直以來只依賴兩款已經上市幾十年的豆奶和茶飲，隨飲料行業競爭日益激烈，維他奶的市場份額在逐漸減少。

該機構認為，維他奶去年12月稱內地銷售放緩，只是問題的冰山一角，實際情況遠要糟糕該機構們堅信，即使維他奶股價過去三個月大跌，但市值仍應遠低於目前。