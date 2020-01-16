港股直擊 即巿股評

中美簽署首階段貿易協議，另外副總理劉鶴預計中國2019年GDP增速超6%，1月數據顯示經濟展望好於預期。港股今早反覆向好。

美國白宮經濟顧問庫德洛稱，總統大選期間會宣布更多減稅措施，隔晚道指和標指創新高。恒指今早高開32點，甫開曾倒跌64點，見28709點暫時低，之後再拗腰，曾升214點，見28987點，再挑戰兩萬九。截至上午約10時22分，恒指報28956點，升182點或0.6%，大市成交額331.16億元。

國企指數報11354點，升58點或0.5%。

A股反覆，滬指跌0.01%；深成指升0.29%。

中海油(00883)連跌兩日後，最新彈升2.3%；中石油(00857)升0.5%；中石化(00386)升1.3%。國際油價最新在亞洲時段靠穩，紐油最新升0.66%。

二線內房跑出，中海宏洋(00081)獲高盛納入「確信買入」名單，大升目標價64%，最新升6.6%；時代中國(01233)升5.2%；旭輝(00884)升4%；世房(00813)升3.3%。

物管亦續造好，碧桂園服務(06098)創新高，現升3.3%；新城悅服務(01755)創新高，現升8.4%；永升生活(01995)創新高，現升1%；時代鄰里(09928)、藍光嘉寶(02606)和奧園健康(03662)升逾2%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。