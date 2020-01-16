港股直擊 即巿股評

德昌電機(00179)首三季營業額跌4%，但股價逆市造好，最高見過18.66元，揚5.9%，現造18.58元，升5.4%，成交金額1922萬元。

集團公布，截至去年12月底9個月，營業額為23.38億元(美元‧下同)，按年下跌4%。未計入滙率變動，營業額下跌2%至23.9億元。

期內，外幣滙率變動為營業額帶來負面影響，減少5200萬元，主要由於比較去年同期平均滙率，歐元及人民幣兌美元轉弱的影響所致。

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