港股直擊 即巿股評

中美簽署首階段貿易協議，加上美國白宮經濟顧問庫德洛稱總統大選期間會宣布更多減稅措施，美股三大指數再創即市新高，道指首次踏上兩萬九樓上收市，但未能為港股沖喜，ADR預視港股今早將會低開。

道指低開42點，之後大市止跌回升，加上受庫德洛言論刺激，道指最多升187點，高見29127點，但尾市升勢放緩，最終收市仍升90點或0.31%，報29030點，首次踏上兩萬九大關上收市；標指收市報3289點，上揚0.19%；納指收市報9258點，升0.08%。

醫療保險股UnitedHealth第四季盈利升幅大過市場預期，股價上揚2.83%，為表現最強的道指成分股；高盛業績差過預期，收市微跌0.2%，美銀雖然上季業績較預期強勁，股價也跌1.8%；傳廣汽(02238)斥10億美元入股內地電動車生產商蔚來，蔚來抽升13.6%。

美國汽油與精煉油庫存大增的消息，拖累國際油價周三下滑，創下數周低位。紐約2月期油收市跌42美仙或0.7%，每桶報57.81美元，是12月3日以來最低價格水平。倫敦布蘭特3月期油收市跌49美仙或0.8%，每桶報64美元，是12月11日以來最低。

中美兩國周三在華盛頓簽署首階段貿易協議，美國股市高位升勢略為回順，市場稍現避險情緒，國際金價三個交易天以來首度攀升。紐約2月期金收市升9.4美元或0.6%，每盎斯報1554美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報59.62元，較本港收市下滑0.18元；騰訊(00700)ADR收報397.72元，低1.08元；國壽(02628)ADR收報22.21元，跌0.14元。「三桶油」中海油(00883)ADR收報13.33元，升0.11元；中石油(00857)ADR收報3.96元，微升0.02元；中石化(00386)ADR收報4.65元，跌0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報65.88元，微升0.08元；聯通(00762)ADR收報7.13元，微升0.02元；中電信(00728)ADR收報3.14元，無升跌。

ADR港股比例指數報28760，較周二恒指收市低12點或0.05%。

焦點股份

華潤置地(01109)：路透引述消息人士稱，華潤置地正考慮在今年分拆物管業務來港上市，集資額可能約5億美元(約39億港元)，並已邀請潛在上市顧問進行商討。

莎莎(00178)：本財政年度第三季(去年10月至12月)港澳同店銷售按年下挫34.7%，跌幅較第二季的26.2%顯著擴大，但稱表示12月本港銷售見輕微好轉，按年跌幅稍減至45.8%，主要由於本地客帶動當月本地客銷售回復增長，惟內地客銷情仍無重大改善。

德昌電機(00179)：截至去年12月底止首三季營業額23.38億美元，較去年同期24.36億美元下跌4%；撇除滙率變動，按年則減少2%，至23.9億美元。

新焦點(00360)：主要股東CDH Fast One Limited，與滙天投資控股訂立諒解備忘錄，擬出售CDH Fast Two Limited全部股權。

新股：今早有7隻新股掛牌，當中新石文化(01740)暗盤收報0.92元，較招股價漲逾八成；建橋教育(01525)暗盤升8.43%；雋思(01412)暗盤升5.93%。相反，三和精化(00301)、滙景(09968)、艾德韋宣(09919)及曠世(01925)暗盤低收。

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