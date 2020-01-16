即巿股評 港股直擊

科技股炒得正盛，惟誇張程度仍遠不及廿年前科網狂潮，現在科技產業範圍廣，盈利模型清晰，能否成功打造護城河及公司執行力決定了估值。騰訊(00700)過去一個月勁升兩成，市場憧憬今年增長重新提速，騰訊相關股份及微信生圈相繼熱炒。

今日我上廣州天河區考察剛開業的「騰訊視頻好時光」體驗店，是騰訊持股18.59%的內地手遊發行商創夢天地(01119)與騰訊合作經營，其集影視、遊戲、電競、直播、簡餐於一體，感覺像豪華版的網吧，經營目的是將線上資源及網絡粉絲效應帶至線下，並通過互動及更有沉浸感的遊樂設施實現經濟消費。通過線下運營活動，將用戶轉換成線上會員，並通過微信小程序及微信公眾號累積會員。目前開設的體驗店已增至約廿間，今年上半年會再多開幾間。

屬「港股通」範圍的創夢天地於2018年12月以預測市盈率15.7倍上市，集資8.38億元，招股價6.6元，即現價仍較招股價低兩成七，目前市值約61億元。創夢天地因為獲騰訊、SONY及萬達系投資，以及何猷君任首席營銷官(CMO)，故發展受重視。公司在內地的遊戲發行市場佔一定位置，近年加強本身的研發能力，與不同公司（如美國知名動畫企業「夢工場」）合作，開發擁有知識產權（IP）的遊戲。去年內地遊戲版號恢復審批，創夢的《求和迷陣》、《全能鬥士》及《無盡寒冬》等累計7個遊戲獲批。

公司上半年營業額增長33.3%至14.3億元(人民幣.下同)，純利升80%至1.78億元，期內自研遊戲收入佔遊戲總收入四成四，另外，集團發行的《地鐵跑酷》和《神廟逃亡2》在國內跑酷市場位列第一和第三，積累大量用戶。公司又宣布與知名丹麥手遊公司SYBO合作，推出全新的虛擬實境(AR)App，探索用AR技術、雲計算、AI等前沿科技為用戶打造高質素產品。

創夢天地近期最大動作是洽商入主同業的樂遊科技控股(01089)約69%股權的交易，後者市值達79億元，已進入磋商的後期階段，由於需要更多時間來最終確定交易和融資文件，雙方同意進一步延長排他期至本月22日。大型收購關係，創夢天地維持橫行跑輸，至昨日突創四個月高位，短線可留意。全年業績若有近七成盈利增長，預測PE降至約10倍，今年盈利若再增長四成的話，估值絕對吸引，不過市場上暫時只有三個分析員給予評級，盈測參考性一般，能見度有待提升。

羅崇博 (杜比)