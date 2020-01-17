即巿股評 港股直擊 中國財經

繼滬深交易所去年10月底把同股不同權股(W股)納入「港股通」選股範圍後，恒生指數公司近日亦就恒指成分股加進W股和第二上市公司作出諮詢，相信是為內地新經濟股「染藍」鋪路。

港交所(00388)實施了新興與創新產業公司的新上市制度，小米集團(01810)和美團點評(03690)先後在2018年7月及9月以W股架構上市，兩者初期股價均曾「破底」，美團2019年8月尾浮上「水面」，此後便不斷破頂，現價比招股價高六成半，已躋身「紅底股」，小米近期雖同樣強勢，惟依然「潛水」，較招股價17元低28%。此外，阿里巴巴(09988)於去年11月從美國「回流」，以W股和第二上市形式掛牌，迄今累積升幅逾25%。

美團及阿里表現凌厲，愈來愈受注目，恒指公司周一(13日)發出有關恒指應否納入W股和第二上市公司的諮詢文件，並探討恒指定位、金融行業比重情況等事宜。諮詢期至3月13日，預料5月有結果。

指數納入W股是大勢所趨。富時與MSCI早在2017年及2018年諮詢時，意見已表示市場重視投資機會多於股權架構，促使兩者均同意讓W股晉身成分股，且率先讓阿里、小米及美團「入富」和「入摩」，如果香港不希望落後於其他國際指數，恒指加進W股，是合適的做法。

另一方面，作為港股最著名指數，恒指應充分反映本地經濟及股市盛衰；然而，撇除外國公司，目前50隻藍籌股僅涵蓋港股主板上市公司市值55%和成交額50%，不但較十多年前的70%低，亦遠遜美股標普500指數成分股涵蓋市值近八成。恒指若納入W股，估計可以提升市值覆蓋率，更有效代表整體大市。

附【圖】所見，藍籌股中11隻來自金融業，市值比重達48.34%，一直為人詬病偏高，雖然有建議要就金融業比例「封頂」，惟此舉將扭曲恒指反映交投的能力，如內地新經濟股成功「染藍」，基金便會被迫減持金融股，行業分布或更趨平衡。

根據現時成分股甄選準則，包括在所有普通股總市值中佔最高比率的90%公司、佔總成交額最高比率的90%企業、擁有24個月上市記錄，以及不被港交所界定為外國公司。在眾多合資格者裏，最終選擇取決於市值和成交額排名、企業所屬界別佔恒指比重，加上財務表現。

若季度檢討時，公司市值是港股前五位，上市足3個月；排名6至15，掛牌滿6個月；介乎16到20名，並上市12個月，依照「快速納入規定」，就可「染藍」。目前，阿里市值逾4.7萬億元，穩居一哥寶座；美團超過6600億元，排名第八；小米則近3000億元，佔第20位，顯示三者都符合資格。

因此，今次恒指公司的諮詢，隨時是「W股三雄」獲納入恒指成分股的前奏，對阿里、美團和小米股價料有刺激作用，相信短期內其股價調整將是吸納機會。

信報投資研究部

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