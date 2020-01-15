熱門：

今日 20:43 重要通告 港股直擊

新焦點主要股東擬售42.7%持股

新焦點(00360)公布，主要股東CDH Fast One Limited與滙天投資控股訂立諒解備忘錄，擬出售CDH Fast Two Limited全部股權，後者持有該公司約42.7%股權。

有關交易應付代價仍待敲定，而滙天投資由劉祥祥及胡格爾分別持有51%及49%權益。

若有關交易落實，將會間接變更該公司的控制權，導致潛在買方及其一致行動人士須根據收購守則規則26.1就全部已發行股份作出強制性無條件全面要約。

該股下午1時34分停牌，停牌前報0.1元，升33.3%，將於明日復牌。

下載港交所通告原文

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads