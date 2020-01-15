明日將有7隻新股齊掛牌；其中，電視劇投資和發行代理新石文化(01740)暗盤漲逾八成。
耀才證券暗盤交易中心資料顯示，新石文化暗盤收報0.92元，較招股價0.5元，上升0.42元或84%。一手5000股，不計手續費，賬面賺2100元。
內地民辦教育機構上海建橋教育(01525)暗盤收報6.56元，較招股價6.05元，升0.51元或8.43%。一手500股，不計手續費，賬面賺255元。
紙製品製造和印刷服務供應商雋思集團(01412)暗盤收報1.25元，較招股價1.18元，升0.07元或5.93%。一手2000股，不計手續費，賬面賺140元。
精細化工產品製造商三和精化(00301)暗盤收報1.28元，較招股價1.3元，跌0.02元或1.54%。一手2000股，不計手續費，賬面蝕40元。
中國綜合住宅及商用物業開發商滙景控股(09968)暗盤收報1.86元，較招股價1.93元，跌0.07元或3.63%。一手2000股，不計手續費，賬面蝕140元。
整合營銷解決方案提供商艾德韋宣(09919)暗盤收報1.81元，較招股價2.02元，跌0.21元或10.4%。一手2000股，不計手續費，賬面蝕420元。
家居裝飾品原設計生產商及供應商曠世控股(01925)暗盤收報1.13元，較招股價1.28元，跌0.15元或11.72%。一手2000股，不計手續費，賬面蝕300元。