港股直擊 即巿股評

港股連續兩日高開低收，恒指高開5點，最多升87點，高見28972點，但兩萬九關前沽壓湧現，最多倒跌266點，低見28619，午後跌幅收窄，最終收報28773點，跌111點或0.39%。

北水淨流入20.73億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水續追買科技股，小米(01810)有3.48億元淨入；騰訊(00700)有3.22億元淨入；中芯(00981)有3.1億元淨入；美團(03690)有1.79億元淨入；金山軟件(03888)有1.23億元淨入；微盟(02013)有7496萬元淨入；中興(00763)有1481萬元淨入。

北水續吸內銀沽內險，建行(00939)有1.6億元淨入；中行(03988)有2.47億元淨入。相反，太平(00966)有1.1億元淨走。

其他藍籌方面，中移動(00941)有1.18億元淨入；中生製藥(01177)有1.03億元淨走。

其他淨流入較高股份有：中國建材(03323)有1.25億元淨入；錦欣生殖(01951)有8717萬元淨入。

融創(01918)有1.94億元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：融創、金山軟件、中芯、建行、騰訊、小米、中行、太平、中移動及中生製藥。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、中芯、小米、美團、融創、中建材、中興、微盟、錦欣生殖及金山軟件。