港股直擊 即巿股評

中美將於今晚簽署首階段貿易協議，但美國財長努欽稱對華關稅會維持至達成第二階段貿易協議，加上傳美國政府將擴大對華為供貨限制，港股再度高開低走，全日跌過百點收市。

恒指高開5點，報28891，最多曾升87點，高見28972點，但兩萬九關前沽壓湧現， 大市掉頭向下，最多曾跌266點，低見28619，午後跌幅收窄，最終恒指收造28773點，跌111點或0.39%，國指收造11295，跌59點或0.53%。

大市成交額1004.31億元，更是連續四個交易日成交過千億元。恒指兩日累吐181點。

個股下跌比例52%，上升比例48%。

即月期指跌47點或0.16%，報28752，低水22點，成交13.4萬張。

美國財長努欽表示，達成第二階段中美貿易協議前，美國將維持對中國商品的關稅。努欽和貿易代表萊特希澤發表聯合聲明稱，美中雙方沒有在首階段貿易協議同意進一步削減關稅，更強調有關謠言與事實不符。

此外，路透引述消息人士稱，美國政府即將發布一項規定，將大幅加強政府阻止中國華為獲得外國產品的權限。

藍籌股大致受壓，騰訊(00700)跌0.4%；友邦(01299)降0.7%；平保(02318)跌1.4%；中海油(00883)為包尾藍籌，收跌2.4%，上述四股質低恒指74點，建行(00939)跌0.3%；萬洲(00288)跌2.1%；但昨日受壓的瑞聲(02018)彈1.2%，跑贏一眾恒指成分股。

焦點板塊

科技股：二線科技股再獲熱炒，微盟(02013)抽升12.9%；美圖(01357)大升9.8%；新意網(01686)炒高6.3%；網龍(00777)急揚4.9%；擎天(01297)彈升4.4%；中軟國際(00354)揚3.9%；龍頭金山軟件(03888)獲麥格理恢復投資評級，目標價為32元，評級為「跑贏大市」，收市大升11%；小米(01810)揚5%，創8個月高位，中國證監會同意小米生態鏈企業石頭科技於內地科創板IPO註冊。

教育股：也獲炒起，日前公布收購哈爾濱石油學院的科培(01890)，曾見4.69元創新高，收升7.7%；楓葉教育(01317)飆升7.4%；中滙(00382)彈升6.3%；東方教育(00667)升5.8%；新華教育(02779)升3.3%；民生教育(01569)揚5.2%。

物管股：普遍逆市走高，碧桂園服務(06098)升0.5%；保利物業(06049)揚2.1%；奧園健康(03662)升2.5%；佳兆業美好(02168)升0.9%；鑫苑(01895)飆5.1%；綠城服務(02869)漲3.4%；永升(01995)升2.6%；藍光嘉寶服務(02606)升5.8%。

配售股份：大市交投轉旺，再有多隻股份趁機「抽水」集資。周黑鴨(01458)遭股東折讓8%配股籌3億，市前大手上板，收挫6.2%；錦欣生殖(01951)盤前成交金額達7.11億港元，大手上板每股作價為10.68元，但股價反飆7.7%；國泰君安國際(01788)三供一籌逾27億，收市挫4%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：收市跌1.3%；前身是雅虎的Altaba，昨晚以每股229美元平均價，相當於阿里港股222.7港元(以1份ADR折算8股港股計)，涉及出售100萬股阿里巴巴，金額為2.29億美元，折算17.81億港元。

安踏(02020)：獲瑞信及高盛升目標價，收市升3%，為升幅最大國指成分股。

新股：九毛九(09922)收報10.32元，較招股價6.6元高56.4%，每手賺3720元，國金証券首予「買入」，目標價10.5元；CTR HOLDINGS(01416)收報0.255元，較招股價0.36元，低29.2%；北控城市資源(03718)收報0.69元，與招股價持平。

春立醫療(01858)：早前公布研究派特別息，今日股價再創上市新高，最高見過64.1元，收市揚8.3%，連升第六日。