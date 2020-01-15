中廣核新能源(01811)公布，去年累計完成發電量1.35萬吉瓦時，按年增加1.8%。
其中，中國風電項目增加20.8%，中國太陽能項目增加69.4%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少8%，中國水電項目增加10.1%及南韓燃氣項目減少7.4%。
單計去年12月，發電量1168.7吉瓦時，按年增加20.5%。其中，中國風電項目增加40.9%，中國太陽能項目增加16.9%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少38.7%，中國水電項目減少27.1%及南韓燃氣項目增加43.5%。
中廣核新能源(01811)公布，去年累計完成發電量1.35萬吉瓦時，按年增加1.8%。
其中，中國風電項目增加20.8%，中國太陽能項目增加69.4%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少8%，中國水電項目增加10.1%及南韓燃氣項目減少7.4%。
單計去年12月，發電量1168.7吉瓦時，按年增加20.5%。其中，中國風電項目增加40.9%，中國太陽能項目增加16.9%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少38.7%，中國水電項目減少27.1%及南韓燃氣項目增加43.5%。
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