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莎莎上季港營業額挫48% 擬關25%店舖

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莎莎國際(00178)公布，截至去年12月底止第三季，整體零售及批發業務營業額15.84億元，按年跌27.3%，當中港澳市場營業額跌35.2%，同店銷售亦跌34.7%。單計香港銷售額則大跌47.5%。

莎莎指出，鑑於香港嚴峻的經營環境未見明顯放緩，將繼續推行各項措施減省成本，租金成本是最大營運開支之一，已開始縮減香港的店舖網絡，暫定計劃未來18個月內關閉約20%至25%的店舖，大部分以影響較大的遊客區為主，並已於第三季關閉6間，使季內香港的店舖數目淨減少3間。

此外，集團會持續審視市場情況，積極與業主進行租金磋商，以盡快恢復店舖盈利貢獻為首要目標。截至去年底，莎莎在港澳區有115間店舖。

第三季，港澳區整體交易宗數減少32.3%。香港市場方面，內地客的交易宗數按年急跌71.7%，本地客跌9.5%，導致香港銷售額按年大跌47.5%。其中，12月份的銷售表現輕微好轉，按年跌幅減至45.8%，主要由於本地客的銷售因滯後消費於當月錄得正增長，但內地訪客無重大改善。

期內，澳門的銷售表現則較為理想，自8月至12月錄得雙位數字的按年銷售增長，主要由於部分中國內地旅客的消費力由香港轉至澳門，澳門於第三季錄得18.6%的銷售增長。

莎莎截至12月底止9個月營業額50.78億元，按年下跌19.7%。其中，港澳零售及批發業務營業額40.82億元，減少23.9%，同店銷售亦跌26.2%。

下載港交所通告原文

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