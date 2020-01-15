今日 16:41
重要通告
港股直擊
信和置業(00083)公布，委任鄧永鏞為公司執行董事及集團財務總裁，今日(15日)起生效。
他同時獲委任為信和酒店(01221)執行董事及集團財務總裁。
加入信置前，鄧永鏞為思捷環球(00330)之執行董事及集團財務總裁，及現為彩星集團(00635)獨立非執行董事。
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