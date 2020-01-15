即巿股評 港股直擊

昨日在信報演講廳舉行的2020年投資展望講座，座無虛席。呂梓毅(Eric)從經濟面及估值角度出發，基本上看好今年港股，並估計美股可能在稍後時間跑輸其他主要市場。

至於我綜合了團隊分析，對受惠今年5G普及化的科技股特別看好，重點關注中芯國際(00981)、中興通訊(00763)、立訊精密、京信通信(02342)、中軟國際(00354)、ASM太平洋(00522)及兆易創新，當然亦唔少得「ATM」的阿里(09988)、騰訊(00700)及美團(03690)，以及中國雲算ETF(02826)，5月就諮詢W股及第二上市股份應否納入恒指之前，新經濟股仍會反覆炒。

醫藥股方面，近期政策及本周五第二批帶量採購開標或令板塊波動，較看好以創新藥為核心競爭力的藥企，包括藥明康德(02359)、恒瑞、貝達藥業、泰格醫藥，以及免疫療法的重點藥企信達生物(01801)；CRO看好康龍化成(03759)及方達控股(01521)。投資者亦可透過ETF中國生科(02820)捕捉行業增長機會。

光伏玻璃是今年增長較清晰的板塊，具較高的技術與資金雙壁壘，福萊特玻璃(06865)的財務狀況較信義光能(00968)為佳，相信今年將大漲小回。

低估值中資股在2月份有望炒一轉「兩會行情」，過去十年上證指數在兩會開幕前一個月平均升3.4%，留意近期獲上調盈利預測，估值較中位數低1個標準差以上的中資股，「精明選股」篩選了10隻股份，包括中鐵(00390)、中交建(01800)、中鐵建(01186)、中車時代電氣(03898)、廣深鐵路(00525)、浙江滬杭甬(00576)、國藥(01099)、紅星美凱龍(01528)、中石化煉化(02386)及上海醫藥(02607)，宜作一個月操作。

羅崇博 (杜比)