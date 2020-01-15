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今日 13:18 港股直擊 即巿股評

【盤房來料】大市趁貿談消息回調整固

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中美貿易協議首階料可順利簽署，不過美國財長已表明，對華關稅將會維持至達成第二階段貿易協議，加上有傳聞指美國政府將擴大對華為供貨限制，道指期貨偏軟。與此同時，接二連三配股消息亦影響大市氣氛，港股借機回調。

恒指高開5點，早段曾升87點，見過半日高點28972點，兩萬九關噚日得而復失後，今日此關攻下不，大市掉頭向下，最多跌266點，見過半日低位28619點。中午接近低位收市，恒指半日報收28638點，跌246點；國指則報收11270點，跌84點。

藍籌重磅股普遍受壓，騰訊(00700)跌0.8%，失守400元，之前阿Man都係以400元為反彈目標，如今目標已達， 而港股升抵現水平有機會進行整固，有貨喺手先食糊套現，過番個肥年都係正路。阿Man愛股之一嘅友邦(01299)半日跌1.6%，同樣友邦亦已升至88元目標價，同樣短炒嘅先食糊無壞，仍然持貨嘅不妨用20日線作止賺參考，即係83元左右。其他重磅藍籌股普遍回軟，估計呢幾日重磅股將隨大市回調。

第二輪全國帶量採購將於1月17日在上海開標，市場料降價幅度可能會低於50%，醫藥股個別發展。對於兩隻龍頭股，石藥(01093)跟中生製藥(01177)雖然半日各跌2%，但中長線仍睇好，長氣都講多次，回調可能係低吸機會。

隨住大市累積一定升幅，唔少公司開始趁成交暢旺配股抽水，今日抽水股份唔少，當中錦欣生殖(01951)大手上板價為10.68元，但股價半日反而升5.6%，睇嚟呢批股份已盡入強中手。其實錦欣生殖有其獨特性，長線嚟講係唔錯選擇。至於其他配股股份普遍受壓。物管股一直得到大行加持，未理大市回調繼續高走，留意相關板塊估值便宜不再，現價再高追值博率大減，都係等回調先考慮。

話咗今年科技股繼續係焦點，今日輪到金山軟件(03888)發力，半日勁升11.5%，連升五日，同系小米(01810)亦升1.4%，其他新經濟股雖見回調，但回調就係吸納好機會，阿Man呢期都係望實阿里巴巴(09988)，215元應該守得住，落到嗰啲位可以考慮上車。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)

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