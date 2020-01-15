港股直擊 即巿股評

美國財長努欽稱對華關稅會維持至達成第二階段貿易協議，加上傳美國政府將擴大對華為供貨限制，同時配股消息續影響大市氣氛，累港股再度高開低走，中午挫逾兩百點收市。

恒指高開5點，報28891，最多曾升87點，高見28972點，但兩萬九關前沽壓湧現， 大市掉頭向下，最多曾跌266點，低見28619，中午挨近低位收市。恒指半日收造28638點，跌246點或0.85%，國指收造11270，跌84點或0.7%，大市成交額549.07億元。

美國財長努欽表示，達成第二階段中美貿易協議前，美國將維持對中國商品的關稅。努欽和貿易代表萊特希澤發表聯合聲明稱，美中雙方沒有在首階段貿易協議同意進一步削減關稅，更強調有關謠言與事實不符。

此外，路透引述消息人士稱，美國政府即將發布一項規定，將大幅加強政府阻止中國華為獲得外國產品的權限。

藍籌股大致受壓，騰訊(00700)跌0.8%；友邦(01299)降1.6%；建行(00939)跌0.7%；平保(02318)跌1.4%；萬洲(00288)跌2.2%，為包尾藍籌；上午僅五隻藍籌錄升幅，創科(00669)升0.5%，跑贏一眾成分股。

焦點板塊

藥股：第二輪全國帶量採購將於1月17日在上海開標，市場料降價幅度可能會低於50%，醫藥股個別發展，石藥(01093)與中生製藥(01177)各跌2%，三生(01530)也跌2%；獲高盛首予「買入」的啟明醫療(02500)，中午挫3.2%；信達生物(01801)上周五獲淡馬鍚增持，中午揚4.5%。

配售股份：大市交投轉旺，再有多隻股份趁機「抽水」集資。周黑鴨(01458)市前錄一手6350萬股成交，每股4.9元，涉3.11億元，中午挫5.8%；錦欣生殖(01951)盤前成交金額達7.11億港元，大手上板每股作價為10.68元，但股價反飆5.6%；國泰君安國際(01788)三供一籌逾27億，半日插6%。

物管股：普遍逆市走高，碧桂園服務(06098)升0.7%；保利物業(06049)揚2.1%；奧園健康(03662)升0.7%；佳兆業美好(02168)升0.9%；鑫苑(01895)飆5.1%；綠城服務(02869)漲2.7%；永升(01995)升1.8%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：半日挫2.2%；前身是雅虎的Altaba，昨晚以每股229美元平均價，相當於阿里港股222.7港元(以1份ADR折算8股港股計)，涉及出售100萬股阿里巴巴，金額為2.29億美元，折算17.81億港元。

安踏(02020)：獲瑞信及高盛升目標價，中午升2.1%，為升幅最大國指成分股。

金山軟件(03888)：中午大升11.5%，暫錄五連升。麥格理恢復金軟評級，目標價為32元，評級為「跑贏大市」。同系小米(01810)也升1.4%。

九毛九(09922)：今早掛牌，半日收報9.39元，較招股價6.6元，高42.3%，成交額23.67億元。

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