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今日 11:42 港股直擊 即巿股評

恒指曾挫229點 藍籌藥股跑輸

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A股今早偏軟，港股昨日先高後低，今早續反覆回吐。

恒指高開5點，甫開曾升87點，見28972點暫時高，之後掉頭，曾挫229點，見28655點。截至上午約11時37分，恒指報28668點，跌216點或0.8%，大市成交額509.89億元。

國企指數報11287點，跌67點或0.6%。

A股偏軟，滬指跌0.6%；深成指跌0.5%。

銀娛(00027)吐1.3%；萬洲(00288)挫2.5%。

第二輪全國帶量採購將於1月17日在上海開標，據《中國證券報》報道，業內人士認為，對於此輪帶量採購競爭較少、單價較低的品種來說，降價幅度可能會低於50%，但對於超過5個申報企業、競爭較激烈的品種，降價幅度將可能超過50%。

醫藥股個別發展，藍籌跑輸，石藥(01093)和中生製藥(01177)分別跌1.9%和1.8%。另外，三生(01530)跌2.5%；華潤醫藥(03320)跌2%；康哲(00867)吐1.4%。

信達生物(01801)日前公布一項在中國的第3期臨床研究，期中分析達到預設主要研究終點，股價今早曾升6.2%，見31.6元逼近上市高位，現升4%。

錦欣生殖(01951)股東折讓配股，股價先低後高，現升4.8%。

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