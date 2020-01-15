獲麥格理恢復評級的金山軟件(03888)，股價持續造好，最高見過23.3元，飆7.1%，創18個半月高位，新造23.2元，仍急揚6.9%，成交金額2.6億元。
該股暫錄五連升，現價計，累飆19.5%。
麥格理恢復金軟評級，目標價為32元，評級為「跑贏大市」。
其他軟件股亦向好，微盟(02013)升2.9%；天鴿(01980)漲2.7%；網龍(00777)漲2.8%；美圖(01357)升2.3%。
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麥格理恢復金軟評級，目標價為32元，評級為「跑贏大市」。
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