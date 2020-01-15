港股直擊 即巿股評

被Altaba減持的阿里巴巴(09988)，今早逆市受壓，今早最低見過220元，跌1.6%，新造221.2元，仍跌1%，成交金額6.3億元。

前身是雅虎的Altaba，昨晚以每股229美元平均價格，相當於阿里港股222.7港元(以1份ADR折算8股港股計)，涉及出售100萬股阿里巴巴，金額為2.29億美元，折算17.81億港元。

Altaba更稱，預計未來數日會悉售阿里巴巴持股，並會每日宣布出售行動相關細節。

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