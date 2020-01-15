港股直擊 即巿股評

錦欣生殖(01951)股東折讓配股，盤前於9:07成交金額達7.11億港元，大手上板之每股作價為10.68元，股價低開1.4%後曾倒升1.6%，最新升0.5%報11.22元，成交逾7.8億元。

據銷售文件，錦欣生殖股東擬配售6653.67萬股，配售價範圍為每股作價10.58港元至10.78港元，較1月14日收市價11.16港元折讓約3.41%至5.2%，套約7.04億至7.17億港元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。