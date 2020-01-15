熱門：

今日 09:42 港股直擊 即巿股評

【異動股】錦欣生殖低開後靠穩 配股上板涉逾7億

放大圖片

錦欣生殖(01951)股東折讓配股，盤前於9:07成交金額達7.11億港元，大手上板之每股作價為10.68元，股價低開1.4%後曾倒升1.6%，最新升0.5%報11.22元，成交逾7.8億元。

據銷售文件，錦欣生殖股東擬配售6653.67萬股，配售價範圍為每股作價10.58港元至10.78港元，較1月14日收市價11.16港元折讓約3.41%至5.2%，套約7.04億至7.17億港元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads