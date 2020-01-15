港股直擊 即巿股評

港股連升三日累漲逾八百點後昨日斷纜，市場觀望正在美國訪問的中國國務院副總理劉鶴計劃於今日(15日)同特朗普政府簽署中美第一階段貿易協議，料恒指短期仍在二萬九附近爭持。

隔晚美股三大主要指數早段創歷史新高後走勢反覆，收市個別發展。美國將在大選前維持對華貿易關稅，令美股午後由高位回吐。道指最多升147點，但29000點得而復失，收報28939點，升32點或0.11%；納指收市倒跌22點報9251點。 標普500指數創出3294點的歷史新高，收報3283點，跌4點或0.15%。

美國公司業績期展開，金融股之中，摩根大通及花旗業績超出預期，股價升逾1%；富國銀行業績則差過市場預期，股價急跌5.4%。市場觀望科技股稍後公布之業績表現。

中美即將簽署首階段貿易協議，中東地緣政治緊張局亦緩和，黃金避險需求持續下降，金價收市連續第二日下跌。紐約2月期金收報每盎斯1544.6美元，跌6美元，跌幅0.39%。國際油價連跌五日後回升。紐約2月期油收報每桶58.23美元，升15美仙，升幅0.26%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.69元，較本港上日收市低0.06元；騰訊(00700)昨日高見413元創一年半高後倒跌，其ADR隔晚收報399.6元，低0.8元；國壽(02628)ADR收報22.35元，低0.05元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報13.7元，高0.16元；中石油(00857)ADR收報3.99元，高0.04元；中石化(00386)ADR收報4.68元，低0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.52元，高0.42元；聯通(00762)ADR收報7.23元，高0.02元；中電信(00728)ADR收報3.17元，高0.02元。

ADR港股比例指數報28896，較周二恒指收市高11點或0.04%。港股昨日高開低走，收報28885點，跌69點。短期阻力參考昨日高位29149，支持位參考10天線約28555點水平。

焦點股份

華潤置地(01109)：公布去年全年累計總合同銷售金額約2425億元人民幣，按年增長15.1%。

招商證券(06099)：預期截至去年底止，全年盈利將按年增加60%至70%。

眾安在綫(06060)：公布2019年原保險保費收入約146.35億元人民幣，按年增加30.4%。

九毛九(09922)：新晉「凍資王」九毛九今早首掛，暗盤一度較招股價6.6元飆50%，高見9.9元，耀才、輝立及富途三大暗盤市場均穩守四成升幅收市，以富途暗盤表現最好，升43.94%，收報9.5元，每手賬面賺2900元。九毛九公開發售股份超額認購近637倍，1手中籤率25%。