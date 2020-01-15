即巿股評 港股直擊

隔晚美股三大指數全線造好，標普500指數和納指更創出歷史及收市新高。而美股上升，主要原因是，市場仍然瀰漫中美今天（15日）在華盛頓簽署第一階段經貿協議的樂觀氣氛，加上美國商務部不知是否刻意在中國副總理劉鶴、經貿協議簽署代表抵達華盛頓當日宣布，將中國剔出滙率操縱國名單（但列入監察名單），消息刺激離岸人民幣兌美元一度突破6.88水平，創五個半月高位；紐約即月期指亦升了190點，至29152點收市，較周一本港恒指現貨收市高水197點。

周二恒指也順勢裂口高開195點，但29149點的開市水平已成為全日高位，尾市最低跌至28790點，收報28885，跌69點或0.42%。

上一篇（13日）「搏拳實錄」提到：EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，上周五連同短線市寬與恒指連續兩日呈明確的「熊背馳」，或顯示有部分基金趁好消息進一步減持，恒指又已連續10日在剛從下降轉為上升的TrendWatch通道頂以上運行。此外，老徐認為，中國確認副總理劉鶴將於13到15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段經貿協議，以及台灣民進黨蔡英文成功連任，對恒指而言都屬短線偏淡的新聞，於是打算周一亦借好消息加注short期指貼價call，或利用早前short call的348點期權金，買入即月的價外put，博恒指超買調整。

老徐講得出做得到，13日開市不久即沽出28800點的即月call，收了344點期權金。加注short call的結果是一開倉就「坐艇」，再畀周一外圍美股及恒指夜期表現的一嚇，唯有連夜打開EJFQ系統，希望搵到「定心丸」。

檢查發現，晚上10時才更新的強勢股指數，與短線市寬分別升了2及2.2個百分點，但兩個指標自1月8日以來與恒指「熊背馳」仍然未解決（resolved）；「詳細行業上升動力圖」更顯示，上升動力低於5日前的行業數目，上周五開始連續兩日都急增至超過五成，即是大市上升動力迅速減弱。

另一方面，蔡英文以歷來最高的直選得票連任台灣總統，以及民進黨取得立委逾半數議席，未來4年不但無助於兩岸改善關係，兼且美國去年開始，明顯增加派軍艦駛過台灣海峽的次數，最極端的情況是不排除可能發生中美兩國軍艦在台海「擦槍走火」。

再者，中美雙方自去年12月13日達成第一階段貿易協議，直到現在即將落實簽署，港股或恒指至今似乎仍在「享受」着buy on rumor。然而，中美第一階段貿易協議確實內容尚待公布，老徐仍主觀相信，一直期待的sell on fact效應很大機會隨着中美簽署協議後出現，因此，目前持有的期指short call淡倉，明天（周四，16日）再定去留。

老徐