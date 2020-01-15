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【跨市博弈】資訊太多反誤事 聆聽市場更實際

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很多投資者都沉迷於搜集盡可能多的資訊，但很多時這些訊息充其量只是旁支枝節（甚至可能只是噪音），卻誤以為掌握了「真知灼見」。美國近代歷史學家布爾斯廷（Daniel J.Boorstin）曾說過一句膾炙人口的話：The greates obstacle to discovery is not ignorance - it is the illusion of knowledge（要發現新觀點、新角度，最大的障礙並非無知，而是在於「自以為知」）。

理論上，訊息的掌握應該是愈多愈好。但心理學家做了一個實驗，邀請了一眾馬評人對一系列馬匹賽事，依據不同程度的資訊作出預測，並給予相關的信心指數。結果發現，隨著數據的增加，除了提高了預測的信心程度外，對預測的準確性卻無明顯的幫助﹗針對股票分析師所做的類似實驗，結果也發現，資料愈豐富提高了分析師對預測自信的同時，反而增加了預測的錯誤比率﹗

無論是內地隔夜及回購利率連續多日攀升、中美去年貿易額大幅下降、內地違約債券規模屢創新高等宏觀數據，又或是美國移除中國的滙率操縱國標籤、中美貿易協議正式簽署等新聞頭條可能成為「最後的利好消息」；以上那些是市場噪音﹖那些是對投資影響的關鍵資訊﹖筆者認為並無唯一標準的答案，這完全取決於你的投資 （投機﹖﹗）風格和關注點。

當然，最好是經常警惕自己別將事情想得太過複雜，學習從實戰中聆聽市場的聲音。實際上，5G超級周期、中概股「回歸」香港第二上市、W股染藍等，相關股份的股價早已說明一切。太在意細節性和複雜性的訊息，反而更容易出現畏首畏尾的狀況。

家族辦公室投資經理

徐立言 （本欄每周逢一、三刊出）

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