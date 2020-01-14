即巿股評 港股直擊

上篇文講到恒指見第三次和諧共振，出文之後大盤很聽話立即大跌回吐到28000點邊。

而上篇也特別講到一點，就是重複出現的形態開始被越多人發掘，失敗的可能性越大，而此時市場熱度還維持在高位，指出“客觀來講，持續的市場熱度較有機會將升浪延伸。”

結果跌破28000出現的是一個分時圖的買入結構，其後市場再度大漲一舉攻破29000，迅速反攻1000點並破新高。

上文講得嫌不夠完整，實戰經驗告訴我，多人關注的形態亦不一定意味著失敗，而是至少變得更加複雜，從而達到迷惑的效果。

并不是我要刻意講得玄乎，而是股市的特性就是頂部形態趨於複雜，這是人性使然。

人類的基因決定了天性就是樂觀愛享樂即貪婪，而求生本能導致當遇到「危險」的時候變得恐慌。

做一個簡單的實驗，當我們看到市場大幅上漲，各種股票大漲，賬戶净值增加時，會傾向於入市以搏取更多利潤。

反之，當看到市場大幅下跌，賬戶净值大幅下跌時，心就會感受到緊張不安，肌肉綳緊，甚至感到憤怒，然後就很希望脫離這個狀態，深度虧損的股民形容把「賠錢貨」清倉，心情就突然放鬆，釋然。

仔細想想，人們的心理變化反應在股市價格和成交量之上，圖表是表象，人的心理才是市場形態的本質。

MTA會員在上月初26000底部抄底，亦提前在11月上證指數2900樓下不斷呼籲逢低買入。目前全面到達目標區域29000及上證指數3125。

提前預測並定下交易計劃就是爲了幫助我們抵禦貪婪與恐懼作出理性的抉擇。

客觀來説，此處的確已經不是低風險的買入點。我們又不需要180度反轉，股票市場允許貪婪多一陣。

降低倉位是最優選擇，市場熱度持續下去依然有股票倉可獲利，如果這裏出現了反轉下跌的訊號亦便於全身而退。保護好利潤就立於不敗。

始終，這裏不單是價格形態，數個重要的時間周期亦指向本周。

我們之後再探討驗證！