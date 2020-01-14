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今日 20:27 重要通告 港股直擊

中國糧油控股料去年盈利跌逾8%

中國糧油控股(00606)預期，截至去年12月底止，全年盈利介乎12億至12.4億元，按年下跌8%至11%，2018年盈利約13.46億元。

該公司指出，去年全球主要經濟體的貿易政策轉變引發市場波動，給集團業務決策帶來更多挑戰。非洲豬瘟疫情衝擊養殖行業的生豬存欄量，影響豆粕等飼料原材料需求。

雖然去年下半年植物油及粕產品的價格從低位反彈，但國內油籽加工行業的全年平均利潤空間按年收窄。集團繼續落實既定戰略，發揮全產業鏈業務體系能力，以及穩步推進品牌業務發展，業務運營整體穩定。

下載港交所通告原文

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