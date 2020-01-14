港股直擊 即巿股評

大市氣氛和暖加上大行吹奏，物管股打出一輪亮麗攻勢，破頂潮中如不想高追，可使出一招安息帝國騎兵絕技：回馬箭。

物管股屬高增長行業輕資產行業，往績巿盈率必貴到上宇宙，既然行業股份量愈來愈多，預測巿盈率可比性就逐漸增加，用EJFQ精明選股檢視，發現居然有遺珠可吸。

選項如下：主板；行業分類「地產」；詳細行業分類「物業管理及代理」；預測巿盈率「只顯示數值」。

結果顯示預測巿盈率最貴的是龍頭保利物業(06049)和碧桂園服務(06098)，分別為36.96倍和33.26倍。而中資物管股中，預測巿盈率最低的彩生活(01778)和藍光嘉寶(02606)，分別為8.24倍和13.81倍。

情況有點奇怪，中指院2019年物業服務百強企業中，藍光嘉寶排名第11位，比新城悦(01755)、佳兆業美好(02168)、奧園健康(03662)和永升(01995)還要高，而新城悦、奧園健康和永升最近兩個交易日內均創過新高。藍光嘉寶有力起動。

安息帝國騎兵憑一招回馬箭打遍天下，戰役中佯裝撤退，誘敵追擊，當雙方距離拉近，再回身放箭。本欄去年11月5日推介藍光嘉寶，於11月21日創上市高位，獲利空間超過兩成半，及後回落，破頂潮中沒有創過新高。

藍光嘉寶去年10月18日以招股價37元上市，近日回落至49元，即剛築成的50天線，現價可放一箭，第一站瞄準56.4元上市高位，半成止蝕。

陳鎮強

信報分析員

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