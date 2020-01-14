港股直擊 即巿股評

港股升越兩萬九後回吐，恒指高開194點，報29149點，創逾8個月高位，但開市即掉頭，午後曾挫164點，低見28790，最終收報28885點，跌69點或0.24%。

北水淨流入25.99億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

多隻科技股續見北水追買，小米(01810)有4.69億元淨入；美團(03690)有3.56億元淨入；騰訊(00700)有2.58億元淨入；中芯(00981)有2.15億元淨入；比亞迪電子(00285)有3415萬元淨入。相反，瑞聲(02018)有2.89億元淨走；閱文(00772)有3229萬元淨走。

北水吸內銀沽內險，建行(00939)有2.9億元淨入；中行(03988)有1.82億元淨入。相反，平保(02318)有1.93億元淨走；太保(02601)有1259萬元淨走。

其他淨流入較高股份有：安踏(02020)有2.33億元淨入；中移動(00941)有2.1億元淨入；融創(01918)有8752萬元淨入。

比亞迪(01211)有5474萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、建行、安踏、平保、小米、瑞聲、中芯、中移動、美團及中行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：騰訊、小米、比亞迪、美團、中芯、融創、閱文、太保、建行及比亞迪電子。