重要通告 港股直擊

西部水泥(02233)公布，陳兢修不再擔任公司首席財務官，楚宇峰獲委任為首席財務官，相關人事變動均於今日起生效。

陳兢修自今日起調任為該公司財務總監，並將繼續擔任公司秘書及法定代表。