港股直擊 即巿股評

內地進出口數據較預期佳，但中港股市高開低走，恒指連升三日累漲867點後，曾升越兩萬九後，即引來投資者沽貨獲利，最終全日倒跌69點，兩萬九得而復失。

港股今早高開194點，報29149點，創逾8個月高位，但已是全日高位所在，大市未能企穩兩萬九關上，受A股拖累，港股掉頭向下，下午尾市曾挫164點，低見28790，收市跌幅收窄。最終恒指收報28885點，跌69點或0.24%，國指收造11355，跌41點或0.36%。

大市成交額1191.93億元，更是連續三個交易日成交過千億元。

個股下跌比例52%，上升比例48%。

即月期指升163點或0.56%，報28799，低水86點，成交14.18萬張。

中國去年12月出口、進口數據均優於預期。中國海關總署公布，以人民幣計，上月出口按年增長9%，優於市場預期增長2.9%；進口顯著增長17.7%，亦優於市場預期增長8.6%。

藍籌股大致受壓。騰訊(00700)曾升1.6%，高見413元後轉跌，全日險守400元關，收跌1.5%；滙控(00005)下滑0.3%；建行(00939)降0.7%；中海油(00883)降1.5%，高盛指公司今年資本開支指引較預期高，續予「中性」評級。高盛指港交所(00388)利好因素已反映，微升目標價255元，並維持「中性」評級，收市跌0.9%；但友邦(01299)升0.8%。

焦點板塊

濠賭股：中金料澳門博彩收入上半年仍弱，下半年有望重拾增長，估計全年博彩收入增加3%，濠賭股逆市向好。金沙(01928)漲3.1%；銀娛(00027)升2.3%，上述兩股為升幅最大首兩位藍籌；新濠(00200)漲2.1%；澳博(00880)揚3.9%；永利(01128)漲1.1%；美高梅(02282)升1.6%；信德(00242)旗下噴射飛航，昨傳減薪最多12%，收市揚6.6%。

手機股：普遍捱沽。瑞聲(02018)挫4.4%；舜宇(02382)跌2.3%，瑞聲與舜宇為首兩位跌幅最大恒指成分股；丘鈦(01478)走低1.9%；比亞迪電子(00285)跌2.3%；高偉(01415)跌0.4%；信利(00732)挫3.7%；但通達(00698)揚6.1%。

二線科技股：沽壓亦大，平安好醫生(01833)挫3.8%；微盟(02013)挫3.3%；同程藝龍(00780)跌2.9%；眾安(06060)也跌2.1%；IGG(00799)跌2.3%；易鑫(02858)下滑2.1%。

配售股份：大市交投轉旺，多隻股份趁機「抽水」集資或減持。閱文(00772)遭凱雷減持，收插9%；雅生活(03319)遭綠地海外減持套現15.1億，收挫5.6%；昨日表現波動的新城發展(01030)以每股8.78元，配售3.11億股新股，集資27.31億元，收跌0.8%。另外，安踏(02020)發10億歐羅可換股債券，盤中跌4%，之後收復失地，收市微升0.3%。

焦點股份

永達汽車(03669)：獲花旗上調目標價及大和欽點行業首選股之一後，大摩接力唱好，目標價從9.5元升12元，續予「增持」，更是行業首選股，全日再升3.1%。

五龍系：五龍系收到主席曹忠的代表律師通知，李嘉誠基金會已於本月8日，撤回向曹忠提出的破產呈請，五龍系應聲爆上，五龍動力(00378)為升幅最勁個股，收市大升98%；五龍電動車(00729)也獲炒起，全日揚19.3%。

康哲(00867)：旗下Neurelis產品，獲美國FDA上市批准，收市揚7%。