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中國據報正着手制定首項針對純網絡銀行(online-only banking)運作的規則，以將金融業風險降至最小，並吸引包括外資銀行在內的市場參與者。

路透引述消息人士稱，這些規則還有可能為花旗、滙豐(00005)和渣打(02888)等已經在中國有業務的外資銀行提供支持，允許他們設立獨立的數碼銀行平台。

消息指出，包括外資行在內的十幾家集團正在與中國監管機構商談新規問題，並表示有興趣推出數碼銀行業務。新規將允許這些集團同科技公司合作，開設獨立的數碼銀行平台。據悉，隨着北京政府推進放寬外資進入中國金融市場限制，銀行業者有望獲准在純網絡銀行業務中持有多數股權。

該框架將涵蓋阿里巴巴(09988)和騰訊控股(00700)等旗下現有的網絡銀行部門，將構成中國對快速增長的數碼銀行業進行標準化監管的第一個全面舉措。

自2014年以來，中國批准了4家純網絡銀行，包括騰訊支持的微眾銀行(WeBank)、阿里巴巴的MYbank以及中信銀行(00998)與百度聯手打造的AI銀行(AiBank)。

花旗發言人稱，花旗將在規則發布後仔細研究，該行的中國消費銀行業務已經實現數碼化。滙控未予評論，但表示歡迎繼續開放中國內地金融市場的任何舉動，並將始終尋求在中國擴展業務的新機會。