港股直擊 即巿股評

雖然內地上月進出口數據比預期勁，但港股連升三日後，今早高開低走，曾吐近百點，兩萬九得而復失。

港股今早高開194點29149，但已是暫時高位所在，大市未能企穩兩萬九關上，受A股拖累，港股一度轉跌92點，低見28862，臨近午市跌幅收窄。恒指半日收報28901點，跌53點或0.2%，國指收造11373，跌23點或0.2%，大市成交額699.66億元。

上證指數半日收報3113點，跌1點或0.05%；深成指半日收報11017點，跌23點或0.2%

中國去年12月出口、進口數據均優於預期。中國海關總署公布，以人民幣計，上月出口按年增長9%，優於市場預期增長2.9%；進口顯著增長17.7%，亦優於市場預期增長8.6%。

藍籌股大致造好。騰訊(00700)曾升1.6%高見413元，大午轉跌0.4%；友邦(01299)亦降0.2%；滙控(00005)下滑0.3%；建行(00939)降0.4%；高盛指中海油(00883)資本開支較預期多，但續予「中性」，半日跌1%；瑞聲(02018)為包尾藍籌，中午挫3.1%。

焦點板塊

濠賭股：中金料澳門博彩收入上半年仍弱，下半年有望重拾增長，估計全年博彩收入增加3%，濠賭股逆市向好。金沙(01928)漲3.5%；銀娛(00027)升3.4%，上述兩股為升幅最大首兩位藍籌；新濠(00200)漲2.3%；澳博(00880)揚4.3%；永利(01128)漲2.1%；美高梅(02282)升2.8%。

內房股：普遍受壓，中海外(00688)跌0.3%；潤地(01109)降1.6%；萬科(02202)下滑0.8%；碧桂園(02007)下滑0.5%；美的置業(03990)跌1.2%；奧園(03883)降0.6%。

配售股份：大市交投轉旺，多隻股份趁機「抽水」集資或減持。閱文(00772)遭凱雷減持，中午插9.4%；雅生活(03319)盤前錄5000萬股大手上板，半日挫5.9%；昨日表現波動的新城發展(01030)以每股8.78元配售3.11億股新股，集資27.31億元，中午跌1.2%。另外，安踏(02020)發10億歐羅可換股債券，盤中跌4%，之後收復失地，中午報75.2元，無升跌。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：再創新高，曾見227.4元，半日升0.3%；美團(03690)也續破頂，最高見過116元，同樣創上市後高位，中午升1.6%。

永達(03669)：獲花旗上調目標價及大和欽點行業首選股之一後，大摩接力唱好，目標價從9.5元升12元，續予「增持」，更是行業首選股，中午再升2.7%。

五龍系：五龍系收到主席曹忠的代表律師通知，李嘉誠基金會已於本月8日，撤回向曹忠提出的破產呈請，五龍系應聲爆上，五龍動力(00378)為升幅最勁個股，中午大升73.4%；五龍電動車(00729)也獲炒起，半日揚28.4%。