即巿股評 港股直擊

噚日乜都無做到，但喺[下半part]時講到似要係開好倉，結果今朝早恒指彈升194點，開市報29149點，重上29000點呢個位置。即使依家9點48分恒指升幅略為收窄至升110點，報29065點，但首兩層熊證街貨已率先死亡，而噚日見嘅重貨區28900至28999點，原來有過千張期指發覺唔對路率先走人，今日見得返相當於29張期指；而重貨區就上移至29000至29099點，「有咩用？今日個市一開即死啦！」你啱呀，所以依家最貼價嘅已經變成29100至29199點，呢度有相當於664張期指，亦都係熊證重貨區嚟架啦。

快手睇埋牛證街貨，最貼價嘅仍然都係28500至28599點，呢度有相當於329張期指，同現價(9點58分報28996點)有約500點距離。所以，以現價計恒指都係同熊證街貨近啲。

不過，鏡頭一轉，恒指升幅收窄到連100點都無，唔好無住，睇埋恒指日線圖先。今朝恒指彈升，一彈就升穿咗條保歷加通道頂部(28994點)，截至10點1分止，低位暫見28984點，即係話曾經有一段好短嘅時間恒指係走返入去條保歷加通道裡面。呢粒高開低走嘅實心陽燭，仲要處於保歷加通道出面，連14RSI都作勢下調，再畫埋條「中期上升通道」，顯示依家恒指有上到通道頂之嫌，就真係有啲礙眼；不過，條SlowSTC(14,3)兩隻依家先叫做踩入超買範圍，怕且就算個市唔再上，都有機會出現高位整固。

似乎今次唔止街貨VS技術指標，就連技術指標都VS番技術指標，係嘅，十次有九次都真係街貨贏嘅，再博個市上行殺熊唔係唔得，但策略上動作要快，因為依家呢個位其實同企踩鋼線係無乜分別，建議用貼價牛貪其高槓桿作Day trade就算，例如恒指牛(58571)，收回價28451點，同現價有逾500點差距，49.17倍槓桿屬市場上第四高，因為頭嗰一、二、三位高槓桿嘅牛證街貨同樣都咁高，係高槓桿牛排到呢隻低街貨咋。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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