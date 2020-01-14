港股直擊 即巿股評

上周五插34%後停牌的中國資源交通(00269)今早復牌，曾挫48%，見0.013元，逼近一仙底價，最新跌幅收窄至28%，成交額1000萬元。

該公司表示，經合理查詢後，確認因副主席兼執行董事馮浚榜擁有的Ocean Gain的股票經紀，因已發出的保證金補繳要求未獲滿足，而於上周五強制出售5376.5萬股。

另外，根據主席兼執行董事曹忠的代表律師通知，李嘉誠(加拿大)基金會提出的破產呈請，已於上周三(8日)被基金會撤回。

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