港股直擊 即巿股評

美國會在簽署協議前，將中國剔出滙率操縱國，港股預託證券(ADR)預示今早高開逾百點，重上兩萬九關。

美股收市全線上升，納指及標普500指數創歷史新高兼收市新高。市場繼續受惠美中兩國今個星期簽署首階段貿易協議，有消息指，美國會在簽署協議前，將中國剔出滙率操縱國。投資者亦注視星期二開始的美國企業業績期。

道指收報28907點，升83點或0.29%；納指創出9274點的歷史新高，收報9273點，升幅1.04%；標普500指數以全日高位，亦是歷史新高3288點收市。科技股方面，Netflix升3%； 蘋果升2.1%，收報316.96美元。

美股收市後，美國財政部表示，在半年度匯率報告中，中國不再被列為滙率操縱國，又指中國在與美國的第一階段貿易協議中，承諾抑制競爭性貶值，避免貨幣持續疲弱，並同意公布滙率和部外部相關數據。

國際油價連續第五日收市下跌。中東局勢緩和，投資者將焦點轉向預期美國燃油庫存會大幅增加，不利油價表現。紐約2月期油收報每桶58.08美元，跌96美仙或1.63%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍上升。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報59.86元，較本港上日收市低0.09元；騰訊(00700)ADR收報406.47元，高0.07元；國壽(02628)ADR收報22.8元，高0.05元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報14.05元，高0.31元；中石油(00857)ADR收報4.02元，高0.03元；中石化(00386)ADR收報4.73元，低0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66元，高0.6元；聯通(00762)ADR收報7.18元，高0.06元；中電信(00728)ADR收報3.15元，高0.04元。

ADR港股比例指數 報29058，較周一恒指收市高103點或0.36%。即月恒指夜期收報29152點，升190點，高水197點。恒指昨日收報28954點，升316點或1.11%，創去年5月8日以來收市新高。港股連升第三個交易日，累飆867點或3.1%。

焦點股份

中海油(00883)：公布今年經營策略，淨產量目標為5.2億至5.3億桶油當量， 其中中國約佔64%、海外約佔36%。今年淨產量目標較去年淨產量5.03億桶油當量，增長3.38%至5.37%。

閱文集團(00772)：市傳私募基金凱雷半年內第二度減持閱文，將會悉售閱文超過4114萬股持股，每股作價介乎37.8元至39元,，套現最多16億元。閱文股價上日收報41.3元，升0.45元或1.1%。

敏華控股(01999)：昨日從市場上回購8萬股，每股購買價6.01元。公司指，目前來自經營活動的現金流健康良好，通過股票回購並最終註銷，可以提高對股東的回報，同時反映公司董事會對前景充滿信心。

中信証券(06030)：公布去年淨利潤122.88億元人民幣，按年上升三成一。

今日有兩隻新股掛牌，不過暗盤價雙雙潛水。內地建築裝飾服務供應商文業集團(01802)於輝立證券交易平台收市報1.01元，較招股價1.06元低0.05元或跌4.72%，多媒體解決方案供應商天泓文創(08500)暗盤收市報1.35元，較招股價低0.04元或跌2.88%。