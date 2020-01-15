即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普上周三(8日)於白宮發表講話，回應伊朗當天凌晨發射22枚短程導彈攻擊美軍駐伊拉克基地，報復革命衞隊高級將領蘇萊馬尼遭美軍無人機擊殺事件。特朗普強調，基地遇襲並沒有造成美軍或伊拉克人員傷亡，而伊朗發射導彈後「看來已收手」(appears to be standing down)，更指出美國和伊朗應在打擊極端組織「伊斯蘭國」(IS)等共同領域合作，明言不考慮向伊朗動武，但將對該國實施額外懲罰性經濟制裁。特朗普又聲稱，只要他仍是美國總統，都不會容許伊朗擁有核武。

特朗普對伊朗導彈施襲出人意表地「溫和」回應，刺激原先明顯下挫的美股倒升收市，三大指數翌日(9日)持續破頂。到了上周五，美國商務部公布，去年12月非農新增職位14.5萬個，低於市場預期的16萬個；製造業職位減少1.2萬個，遠遜分析估計的增加5000個，道指、標普500指數及納指再創即市新高後才調整，收市分別微跌0.45%、0.28%及0.26%，與紀錄高位相距不遠。

值得注意的是，華爾街對伊朗導彈襲擊的突發新聞和就業數據欠佳等利淡因素開始有反應。另一方面，對於中國商務部上周確認副總理劉鶴將在13日至15日率團訪問華盛頓，與美方簽署第一階段貿易協議的利好消息，則似乎已完全消化(discounted)，代表華爾街很大機會發出短線回調訊號。

然而，必須補充，受聯儲局寬鬆貨幣政策推動，預期美股牛市最少在今年11月總統選舉前仍會繼續上演，估計即使真的出現技術調整，幅度也不致太大，未觸及50天線已有強力支持。道指、標指、納指目前各自比50天線高出2.72%、3.55%、 5.49%。

至於港股，周一恒指高開134點，反覆回落至28671點便發力抽升，一度創去年7月4日後最高的28971點，收報28954點，漲316點；主板錄得1118億元成交額，是上月13日迄今最多。

昨天在逾千億元成交配合下，恒指攻克過去一年累積最大型成交量密集區28500點至28800點的頂部阻力，勢頭相當強勁。附【圖】所見，港股平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率，又名「中線黃金交叉」指標)今年1月3日突破50%強弱分界後，持續穩步上行，即是大市確認轉由「黃金交叉」主導，有利恒指表現。

與此同時，EJFQ圖表顯示恒指目前升越以1個標準差計算的TrendWatch上升通道頂部，技術顯著超買，且短線市寬(3天線高於18天線股份比率)昨天雖然反彈2.2個百分點，但1月8日以來與恒指「熊背馳」現象尚未解決，恒指需要先行整固才再上揚。

信報投資研究部

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